Still aus dem Video für Social Media.

Frederic Poppenhäger 25.03.2022 14:00

Worin bestand euer Auftrag?

Céline Hess, Loana Lenz und Nicolai Jaron Kager*: Wir konnten für die Modemarke PKZ eine Imagekampagne gestalten, die sich an eine jüngere Zielgruppe richtet. Wir haben verschiedene grafische Erzeugnisse entwickelt und umgesetzt: einerseits ein Plakat und ein Druckmotiv für T-Shirts und andererseits eine Animation auf Social Media und den Screens in den Läden. Die Umsetzungen sollen die Relevanz der Marke bei jüngeren Generationen erhöhen.





Der entstandenen Werbefilm für die Social Media-Kanäle der Schweizer Modemarke PKZ.

Wie funktioniert die Kampagne?

Wir haben junge Menschen an einem Freitagabend mit analogen Kameras begleitet. Entstanden sind Fotografien und Videos während der Partynacht und dem Morgen danach. Jedes Bild erzählt einen Abschnitt der Nacht. Die Aufnahmen wirken spontan und aus der Situation heraus entstanden, dadurch sind sie natürlich und energiegeladen. Wir portraitieren eine ungezähmte, kreative und selbstbestimmte Generation, in der sich Gegensätze anziehen. Es war uns wichtig, dass zwischen den Betrachter:innen und den Bildern eine emotionale Verbindung aufkommt.

Wie habt ihr die Kampagne umgesetzt?

Wir haben alles gemeinsam organisiert und selbstständig durchgeführt. Loana hat sich um das Setdesign, das Styling und die Auswahl der Models gekümmert. Céline war für die Fotografie und die Videoproduktion zuständig. Nicolai hat gefilmt und die Musik produziert. Als Location diente uns eine Altbauwohnung im Herzen von Zürich, die uns Nicolais Mutter grosszügigerweise zur Verfügung gestellt hat.





Gedreht wurde in einer Altbauwohnung in Zürich...

...mit viel Material.

Was hat euch am meisten Spass gemacht?

Die Freiheit, ein eigenes Konzept zu entwerfen. Wir hatten alle unsere Aufgabengebiete und konnten unsere Stärken einsetzen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und sein Vertrauen in unsere Vision hat uns beeindruckt.

Wo ist das Ergebnis eurer Arbeit zu sehen?

Die Kampagne heisst ‹Move Your Night› und läuft zur Zeit auf den Social Media-Plattformen von PKZ und wurde bei PKZ Women an der Bahnhofstrasse in Zürich ausgestellt. Zusätzlich haben wir ein T-Shirt gestaltet, das es demnächst in den PKZ Filialen zu kaufen gibt.