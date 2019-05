Demonstration der VDK-Software mit Snappen unterschiedlicher Bauteile, stufenlosem Skalieren und Licht- wie auch Schattensimulation in Echtzeit.

Der am Basler Hyperwerk mitentwickelte Virtual Design Kit (VDK) will es Menschen und Unternehmen einfacher machen, Metallkonstruktionen selbst zu entwerfen und lokal zu produzieren.

Tobias Kappeler* 28.05.2019 10:28

Die fortschreitende Digitalisierung und die Entwicklung der Technik zeigen, dass sich der Metallbau in naher Zukunft stark verändern wird. Computergesteuerte Maschinen verändern die herkömmlichen Arbeitsprozesse. Die Aufgabe des Menschen wird hauptsächlich darin bestehen, mittels CAD und 3-D-Modellierungssoftware die Daten für die Produktion zu erstellen. Diese Anwendungen haben eine steile Lernkurve und erfordern einen enormen Zeitaufwand, um sie zu meistern. ‹Virtual Reality› bietet die Möglichkeit, mit gewohnten Bewegungen Befehle auszuführen und realitätsgetreu mit virtuellen Objekten zu interagieren. Dies beschleunigt den Lernfortschritt und Gestaltungsprozesse erheblich. Die dreidimensionale Visualisierung im Raum bringt neue Gestaltungsmethoden und unterstützt Entscheidungen in einem Designprozess. Lösungen können besser entworfen, erarbeitet und kommuniziert werden.

Unser Diplomprojekt erforscht, wie sich selbst entworfene Blechkonstruktionen mit Virtual Reality realisieren lassen. Mit dem Virtual Design Kit (VDK) können Blechkonstruktionen in ‹Virtual Reality› entworfen und realisiert werden. Sein Benutzer verwendet einen virtuellen Baukasten und entwirft im ‹Drag and Drop›-Verfahren. Die Anwendung berechnet laufend die zweidimensionale Abwicklung für den Lasercutter. Der erste Prototyp ist darauf ausgerichtet, Lampen zu erstellen oder Blechkonstruktionen mit Licht auszustatten. Wir möchten es Menschen und Unternehmen einfacher machen, selbst entworfene und lokal produzierte Metallkonstruktionen zu realisieren. Indem wir den Nutzer in den Gestaltungs- und den Realisationsprozess einbeziehen, erhoffen wir uns ein nachhaltigeres Konsumverhalten zwischen Nutzer und Produkt.

* Tobias Kappeler ist Metallbauer und studiert am HyperWerk der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW postindustrielles Design. Das Projekt ‹Virtual Design Kit› hat er mit seinen Kommilitonen Christoph Schneider und Nicolas Dubied als Diplomarbeit realisiert. Das Projekt wurde von Vistom (Virtual Studios, Tools and Methods) und Virtual Valley (Forschungsgesellschaft für Entwurfsgestaltung) initiiert und in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Architektur und Technik FHNW und dem Institut für postindustrielles Design am Hyperwerk der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW entwickelt. www.virtualdesignkit.ch