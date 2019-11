Ein Sticker informiert die Käuferinnen und Käufer über die handgefertigte Herstellung.

Thierry Fehr* 15.11.2019 14:00

Das Familienunternehmen KerzenMeyer produziert in Horw seit 70 Jahren handgefertigte Kerzen. Inzwischen wird es in der dritten Generation geführt. Als interdisziplinäres Team erhielten wir die Aufgabe, ein Designkonzept für die Firma zu erarbeiten. Die Aufgabenstellung war sehr offen und erlaubte Lösungen im Produkte- und im Servicebereich. Das Unternehmen ist gesetzt und zufrieden mit dem Status-quo des Geschäftes. Für die Leitung besteht eher wenig Anreiz neue Geschäftsfelder zu erschliessen, neue Produkte zu lancieren oder neue Kunden zu akquirieren. Deshalb wollten wir ein Konzept entwickeln, das solche Anreize erzeugt.





Die Zugmaschine in der Manufaktur von KerzenMeyer.

Mitarbeiter dekorieren die Kerzen von Hand.

Wir besuchten die Firma mehrmals in Horw und analysierten den Produktionsprozess in der Manufaktur. KerzenMeyer bietet eine Auswahl handdekorierter Kerzen für Hochzeiten oder Taufen. In einem aufwendigen Arbeitsprozess werden sie mit Motiven und Buchstaben dekoriert. Diese Dekorationen sind teilweise vorgefertigt und werden von Hand mit oder ohne Vorlage aus Wachsfolie ausgeschnitten und angebracht.





Der Dekorationsprozess wurde überarbeitet. Neu wird von Hand mit einer Nadel und der Hilfe von Plexiglas-Vorlagen geschnitten.

Neu gestaltete Kerzen für Touristinnen und Touristen vor der Kapellbrücke.

Wir sahen grosses Potential, diesen Herstellungsprozess zu verbessern. Mit einer Nadel als Schneidewerkzeug und Plexiglas-Vorlagen konnten wir den bestehenden Ablauf deutlich beschleunigen. Zusätzlich entwarfen wir eine neue Bildsprache für die Dekorationen, da uns die Motive sehr traditionell erschienen. Für die neue Bildsprache suchten wir einen neuen Absatzmarkt. Die Touristinnen und Touristen in Luzern erschienen uns hierfür sinnvoll. Einerseits gibt es keine vergleichbaren Produkte und KerzenMeyer steht durch seine Geschichte mit der Stadt Luzern in Verbindung. Wir interpretierten alte Tourismus-Werbeplakate neu und bildeten sie mit Wachsfolien auf den Kerzen ab. Damit die Produkte im Shop und auf der Heimreise geschützt sind, gestalteten wir eine Verpackung aus Karton. Ein Sticker informiert die Käuferinnen und Käufer über die Marke und die handgefertigte Herstellung.

Eine neue Verpackung für die Kerzen.

Ein Sticker informiert die Käuferinnen und Käufer über die handgefertigte Herstellung.

Unser Designkonzept bietet Lösungen auf verschiedenen Ebenen. KerzenMeyer könnte alle Aspekte des Konzeptes übernehmen, oder nur einzelne Teile in die bestehenden Strukturen integrieren.