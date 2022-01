Pino Lauria (25) und Nadine Weyeneth (26) studieren Industriedesign im 5. Semester an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel.

Pino Lauria/Nadine Weyeneth* 28.01.2022 14:00

Im Voraus haben wir eine umfangreiche Materialsammlung angeschafft. Begeistert von der Vielfalt der Materialeigenschaften experimentierten und kombinierten wir verschiedene Materialien miteinander. Dabei arbeiteten wir sowohl intuitiv als auch nach gestalterischen Richtlinien. Wir beabsichtigten, spielerisch über die unterschiedlichen Materialschemen bestimmte Emotionen in den Menschen auszulösen.

Nach Ausarbeitung verschiedener Materialschemen nutzten wir für die finale Entscheidung das Ergebnis einer internen Umfrage. Ziel war, ein Objekt zu gestalten, das die Attribute «sinnlicher Samt und kühler Stahl» aufgreift - daraus entstand schliesslich das Loungesofa ‚Croissant alla Marmellata‘. Die nachfolgende Bilddokumentation verschafft einen Einblick in den Entstehungsprozess.

Zeitraffer-Video

Im Zeitraffer ist ersichtlich, wie wir experimentierten und die Materialschemen zusammenstellten. Im Laufe des Entstehungsprozesses eigneten wir uns umfangreiche Kenntnisse bezüglich Farbtheorien an, um unsere Entscheidungen besser begründen zu können.



Über Licht-Experimente haben wir das Verhalten und die Zusammenstellungen der Materialien geprüft, um zu evaluieren, ob sich einige der Schemen aufgrund ihrer Eigenschaften auch für Leuchten eignen würden.

Hier das ausgewählte Materialschema. Die Idee, über solche Schemen zu Objekten zu gelangen, ist in einem Workshop mit Nipa Doshi von DoshiLevien entstanden. Wir können uns vorstellen, diesen Prozess für zukünftige Projekte erneut aufzugreifen.

Nach dem Entschluss, aus dem gewählten Materialschema ein Sofa zu kreieren, begaben wir uns auf Formsuche und evaluierten anhand von Prototypen verschiedene Ansätze.

Wir haben das Sofa im CAD aufgebaut, unser Modell diente uns dafür als Grundlage. Im Slicer for Fusion haben wir die Datei dann so weiterverarbeitet, dass wir daraus ein stabiles Grundgerüst fertigen konnten.

Das Grundgerüst verkleideten wir mit Biegesperrholz um eine ebenmässige Auflagefläche für das nachfolgende Polster zu bekommen. Dies war aufgrund der Dreidimensionalität sehr aufwendig und mühselig.

Die Unter-Konstruktion kleideten wir mit Schaumstoff aus. Für die Sitzfläche entschieden wir uns für eine 10cm dicke Schaumstoffmatte. Diese haben wir direkt am Werkteil angepasst.

Für die seitliche Verkleidung nutzten wir 4cm dicke Schaumstoffbahnen, um dem ganzen Sofa rundum eine gepolsterte Optik zu verpassen. Sprühkleber half uns das Polster temporär an Ort und Stelle zu halten.

Als nächstes haben wir das Sofa mit einem Vlies eingekleidet. Dadurch konnten wir die Kanten vom Schaumstoff brechen und ermöglichten uns durch diesen Schritt ein ebenmässigeres Finish für den anschliessenden Stoffbezug.

Dieser Schritt verlangte uns viel ab, es war schwierig, den Vlies faltenfrei anzubringen. Aufgrund der Form hatten wir viele Reststücke übrig. Während der ganzen Produktion haben wir oft über den enormen Materialverbrauch eines Sofas nachgedacht.

Nadine bei der Arbeit: Die benötigte Stoffmenge war auch für die erfahrene Bekleidungsgestalterin eine Herausforderung.

Die Freude war gross, als der Bezug fertig war und nur kleine Anpassungen in den vorderen Ecken nötig waren. Wir tackerten den Bezug genauso wie das Vlies an der Unterseite des Sofas fest.

In der Rückenlehne nahmen wir das Lochgitter aus dem Materialschema wieder auf. Die Rückenlehne wurden geschweisst und bewusst nur einseitig geschliffen. Wir wollten dem Ganzen den rauen Charakter vom Metall nicht nehmen.Das Endergebnis: Ein Lounge-Sofa ‚Croissant alla Marmellata‘. Das Lounge-Sofa können wir uns gut in einem Eingangsbereich einer öffentlichen Institution vorstellen. Das Bild zeigt in einen möglichen Kontext auf, wie das Lounge-Sofa mit anderen Objekten interagiert und kombiniert werden kann.

Die Resten vom Vlies haben wir uns bewusst aufgehoben und für die Füllung des transparenten Kissen verwendet. Damit wollten wir unterschwellig auf die Abfälle aufmerksam machen, welche ein Sofa in der Produktion generiert.

Für die Naht vom Kissen haben wir die Farben gelb und blau verwendet um das Materialschema farbtechnisch noch zu vervollständigen. Wir mögen es, wie sich die 3 Komponenten optisch und haptisch ergänzen.

Hier ist die ungeschliffene Rückseite ersichtlich.Der Name ‹Croissant alla Marmellata› ergab sich unschwer zu erkennen aus der Form und Farbe des Sofas. In der Werkstatt waren wir zur Zeit der Herstellung auch bekannt als ‹die das Gipfeli machen›. Wir finden es nicht perfekt und würden bei einem zweiten Sofa einiges anders machen, trotzdem sind wir mit dem Endergebnis zufrieden. Wir haben viel dabei gelernt und das ist, was für uns zählt. Wir sind dabei, das Sofa noch weiter zu vermarkten in der Hoffnung damit einmal in Produktion gehen zu können.