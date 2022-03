Auf dem Pilatus.

Carolin Kotte 04.03.2022 14:00

Berge, Seen und Fondue – deshalb wollte ich mein Auslandssemester in der Schweiz verbringen. Doch meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen! ###Media_2### Im September 2021 war es so weit, und ich startete meine Reise nach Luzern in die Schweiz. An der Hochschule Luzern studierte ich im 5. Semester Innenarchitektur. Zum Glück habe ich schon in den ersten Wochen viele neue Leute kennengelernt und Freunde gefunden. So wurde ich auch auf viele Ausflüge mitgenommen und habe Ort gesehen, an die ich sonst nie gekommen wäre. Ich habe Wochenenden auf der Rigi und dem Pilatus in Hütten verbracht, Berge erklommen und bin im Tessin die Ponte Tibetano entlangspaziert. ###Media_3### Neben dem Studium habe ich versucht, so viel wie möglich zu erleben und Orte innerhalb der Schweiz zu erkunden. Besonders das Wandern in den Bergen gab mir ein unheimliches Freiheitsgefühl und war ein guter Ausgleich zum Studium. Dieses brachte allerdings die eine oder andere Hürde mit sich, die ich aber zum Glück alle mei...