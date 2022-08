Protoatmosphäre, überragend

Studierende Innenarchitektur HSLU* 29.08.2022 14:00

Atmosphäre erfassen, verstehen und gestalten Die Atmosphäre eines Raums wird durch Lichtstimmung und Materialität, Farbwiedergabe beeinflusst. Studierende der HSLU analysierten diese Attribute am Beispiel der Stadthalle Zug. 29.08.2022 14:00

Im Modul ‹Atmosphäre, Farbe, Licht & Material› an der Hochschule Luzern lernen wir, die komplexen Wechselwirkungen von Farbe, Material und Licht zu analysieren, zu abstrahieren und in Worte zu fassen. Das Ziel ist es, Atmosphären präzise beschreiben und die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis anwenden zu können. Als Analyseobjekt diente uns die Stadthalle in Zug, wo wir die Atmosphäre des Sportes ergründeten. ###Media_2### Dazu mussten wir zuerst den Raum in seine Komponenten zerlegen. Wir nutzten subjektive Methoden wie die ‹Écriture automatique›, bei der man Gefühle, Ausdrücke und Bilder möglichst unzensiert wiedergibt. Diese ergänzten wir mit objektiven Messmethoden wie dem Sammeln der vor Ort aufgefundenen Farben, Materialien und Oberflächen. Um die Wirkung der Materialien und Farben in der Stadthalle zu verstehen, haben wir sie anhand ihrer qualitativen und quantitativen Eigenschaften geordnet und mittels Farbkreis, Polaritätenprofil und Quantitätsdiagramm grafisch dargestellt. Dann definierten wir die 15 wichtigsten Materialien und Farben der vorgefundenen Atmosphäre. ###Media_3### ###Media_4### Mit dem sogenannten ‹Modus der Verbindung› verglichen wir ausgewählte Materialien und Farben. Basierend auf unserer Analyse haben wir vier Farb- beziehungsweise Materialkontraste erstellt: hart-weich, warm-kalt, Qualitätskontrast und ein Farbe-an-sich-Kontrast. Wir definierten drei Begriffe, welche die Sportatmosphäre auf ihre Essenz reduzieren: Spannungsvoll, weitläufig und überragend. In einem weiteren Schritt übersetzten wir die ‹Modi der Verbindung› in einen massstabsfreien physischen Körper, den sogenannten ‹Raumkäfer›. Darin fassten wir die Erkenntnisse aus den vorherigen Phasen in ein räumliches Gebilde zusammen. ###Media_5### ###Media_1### ###Media_6### Der Raumkäfer dient als Grundlage für die Protoatmosphäre. Eine...