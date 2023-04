Das Kochbuch «Allee zu Tisch – Eine räumliche Studie»

In einem Semesterprojekt des Studiengangs Innenarchitektur und Szenografie an der HGK Basel haben zwei Studentinnen eine kulinarisch-inklusive Raumutopie für die Europaallee entworfen.

Veronica Alessi / Anaïs Auprêtre de Lagenest* 28.04.2023 08:30

Sich zu ernähren, gehört zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen. Gemeinsam zu essen, befriedigt nicht nur unsere physischen Bedürfnisse der Nahrungsaufnahme, sondern erfüllt auch einen wichtigen sozialen Zweck. Täglich überlegen wir uns, was, wo und mit wem wir essen sollen. Die Herkunft der Nahrungsmittel und deren Zubereitungsart spielen bei dieser Entscheidung eine zentrale Rolle. Ebenso wichtig ist die Qualität der Räume, in denen gegessen wird. Im urbanen Spannungsfeld der Europaallee in Zürich befinden sich unzählige kommerzielle Räume, die sich als gemeinschaftliche und kulinarische Orte definieren lassen. Diese Orte haben wir im Entwurfsprojekt «Culinary Spaces» bei Nader A. Taghavi und Lea Kuhn am Institute Contemporary Design Practices (ICDP) an der HGK Basel FHNW beleuchtet und kritisch hinterfragt – und uns dabei mit dem Thema Essen als soziale Aushandlung im urbanen Raum auseinandergesetzt. Ein zu Beginn des Projektes durchgeführtes Social- und Critical-Mapping erlaubte uns, die Europaallee und deren Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Inwiefern lassen sich die Europaallee und deren umliegende Gastronomien als gemeinschaftlich betrachten? Wie inklusiv oder exklusiv sind diese Orte gestaltet? Welche Raumutopien lassen diese Orte zu, wenn wir uns eine soziale, gerechte und zukunftsfähige Welt vorstellen? In unserem Buch «Allee zu Tisch», das gestalterisch und inhaltlich die Form eines Kochbuchs annimmt, gehen wir diesen Fragen auf den Grund. ###Media_2### Das erste Kapitel «Auf der Suche nach den sozialen Zutaten» zeigt die Recherche auf. Wir haben nach den sozialen Eigenschaften (den Zutaten) gesucht, die inklusive und diverse Räume ausmachen. Wir gehen der Frage nach, wie Stadträume gestaltet werden müssen, damit das alltägliche Essen einen kommunikativen Austausch und soziale Begegnungen ermöglicht. Dabei ist der Bezug zum urbanen Konte...