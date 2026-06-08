Im Zirkulär-Labor
Wie partizipative und zirkuläre Gestaltungsprozesse in der Praxis funktionieren, untersuchten angehende Produktdesigner*innen der Höheren Fachschule der Schule für Gestaltung Bern und Biel im Labör in Oerlikon.
Welche neuen Gestaltungsprozesse und Formsprachen ergeben sich durch zirkuläres Design? Welche Rollen können Designer*innen in einem partizipativen Designprozess einnehmen?
Diesen zwei Fragen sind die Produktdesigner*innen der Höheren Fachschule der Schule für Gestaltung Bern und Biel gemeinsam mit dem Labör, einem Experimentierort und Lernraum für Nachhaltigkeit, Kultur und Gemeinschaft in Zürich Oerlikon nachgegangen.
Im selben Modul hattet ihr beide völlig unterschiedliche Perspektiven. Was waren eure jeweiligen Perspektiven und Herangehensweisen? Und was war zirkulär daran?
Simon Aebi** Als wir das Labör das erste Mal besuchten, wurde überall renoviert und umgebaut. Wir haben den Ort untersucht und uns gefragt: «Gibt es Material, dem wir ein neues Leben einhauchen können?». Unter anderem haben wir viele alte Heizungsrohre gefunden und dann in einem Workshop ausprobiert, was wir daraus herstellen können. So entstanden die «ReFer»–Leuchten, die nun das Labör erhellen.
Rahel Kuhn* Uns ist in erster Linie der Aussenraum aufgefallen. Das Areal war geprägt durch Beton und Asphalt. Wir wollten den Raum beleben und nutzbar machen, im besten Fall mit Material aus dem Fundus des Labörs. Gestartet haben wir mit der Idee eines Sonnensegels. Wir platzierten einen grossen Unterstand um, unter dem Abfallcontainer abgestellt waren, entfernten einzelne Wände, um den Raum offener und freundlicher wirken zu lassen und bauten stellenweise alte Fensterscheiben als Witterungsschutz ein. Unser Projekt ist in mindestens zwei Bereichen zirkulär: Einerseits haben wir ausschliesslich bereits vorhandenes Material benutzt und dieses so verbaut, dass alles wieder in Einzelteile zerlegt werden kann. Dadurch kann sich der Raum während der Nutzung wandeln und weiterentwickeln.
Verfolgten weitere Studierende völlig andere Ansätze?
RK Zwei Gruppen gingen eine ähnliche Problemstellung an. Sie wollten modulare Mobiliarlösungen schaffen, um dem Labör platzsparende und wandelbare Optionen zu geben. Ihre Ansätze waren dabei sehr unterschiedlich: Eine Gruppe fokussierte auf ein Gerüstmodul, das sie mit Schaltafeln und Stangen erweiterten, sodass es multifunktional einsetzbar und änderbar wurde. Die andere Gruppe setzte sich mit Materialflüssen auseinander und entwickelte klappbare Hocker aus Einweg–Paletten, die sich im Rahmen von Workshops im Labör herstellen lassen.
Wie beantwortet ihr heute die Modulfragen «Welche neuen Gestaltungsprozesse und Formsprachen ergeben sich durch zirkuläres Design? Welche Rollen können Designer*innen in einem partizipativen Designprozess einnehmen?»?
SA Wir haben in unserem Projekt gesehen, dass sich die Formsprache stark durch das zur Verfügung stehende Material ergibt. Es gibt uns eine Grundform vor, um die herum wir das Produkt gestalten. Das schränkt den Gestaltungsprozess etwas ein, jedoch nicht die Kreativität.
RK Den partizipativen Designprozess haben wir bei unserem Projekt stark einfliessen lassen. Wir wollten sowohl das Labör als auch die Besucher*innen miteinbeziehen, denn sie sind es, die diesen Raum in Zukunft nutzen werden. Wir kamen mit unterschiedlichen Ideen und dem Überblick über das vorhandene Material. Unsere Aufgabe als Designer*innen war es, mehrere mögliche Szenarien und Optionen durchzuspielen und die Rahmenbedingungen festzulegen. Uns war wichtig, dass wir am Co-Kreationstag auf die Teilnehmenden und ihre Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse reagieren. Dadurch konnten wir ihnen ermöglichen, bei der Gestaltung am Aussenraum aktiv teilzuhaben.
Was habt ihr für euch als Gestalter*innen und für eure zukünftigen Gestaltungsprozesse aus dem Modul mitgenommen?
SA Ich nehme zwei Erkenntnisse mit. Mir wurde einmal mehr klar, dass der wichtigste Teil im Gestaltungsprozess die Analyse ist. Wenn wir wissen, was wir gestalten müssen, ist die Frage nach dem «Wie?» viel einfacher. Zudem braucht es ein starkes Team, das gut kommuniziert und auch die Extrameile noch mit einem Grinsen läuft. Danke Robin, es hat Spass gemacht!
RK Es war einmal mehr spannend, zu sehen, wie viel Material aus alten Gebäuden anfällt, das noch funktionsfähig ist oder gut weiterverarbeitet werden kann. Die Co-Kreation gemeinsam mit dem Labör und den Besucher*nnen hat mir gezeigt, dass es beim Gestalten eine gute Balance braucht zwischen Entscheidungen zu diskutieren und sie zu treffen.
Rahel Kuhn* und Simon Aebi** studieren berufsbegleitend Produktdesign an der Höheren Fachschule, Schule für Gestaltung Bern und Biel. Sie sind im zweiten Semester.
Dozentin SfG BB: Katharina Herzog
Labör: Mona Neubauer
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