Das Korsett zwischen Begrenzung und Selbstbestimmung
Charlize Felten untersucht im Masterstudio Design der HGK Basel, wie Mode im Spannungsfeld von Halt und Freiheit wirken kann. Das Korsett wird dabei zur zweiten Haut, die zugleich stützt und herausfordert.
Spannung zwischen Bewegung und Kontrolle. Der Körper wird gehalten, begleitet, umarmt, und in dieser Balance entsteht meine Arbeit. Im Zentrum steht das Korsett. Für mich ist es weniger ein historisches Kleidungsstück als eine Metapher für Dualität: Es steht zugleich für Einschränkung und Unterstützung, für Kontrolle und Selbstbestimmung.
Innerhalb des Kleidungsstücks fungiert das Korsett als inneres Skelett, das für eine tragende Struktur sorgt, die Spannung, Halt und Schutz bietet. Diese Gegensätzlichkeit ist eng mit meiner persönlichen Erfahrung verbunden.
Das Leben mit rheumatoider Arthritis bedeutet, den eigenen Körper ständig neu ausbalancieren zu müssen. Das Korsett an den Beinen wird so zu einer äusseren Manifestation dieses Zustands, zu einer zweiten Haut, die Begrenzung sichtbar macht, ohne sie als Aufgabe zu verstehen. Stattdessen zeigt es eine bewusste Entscheidung für Stärke, Stabilität und den eigenen Weg.ng zwischen Bewegung und Kontrolle. Der Körper wird gehalten, begleitet, umarmt, und in dieser Balance entsteht meine Arbeit. Im Zentrum steht das Korsett. Für mich ist es weniger ein historisches Kleidungsstück als eine Metapher für Dualität: Es steht zugleich für Einschränkung und Unterstützung, für Kontrolle und Selbstbestimmung.
Innerhalb des Kleidungsstücks fungiert das Korsett als inneres Skelett, das für eine tragende Struktur sorgt, die Spannung, Halt und Schutz bietet. Diese Gegensätzlichkeit ist eng mit meiner persönlichen Erfahrung verbunden.
Das Leben mit rheumatoider Arthritis bedeutet, den eigenen Körper ständig neu ausbalancieren zu müssen. Das Korsett an den Beinen wird so zu einer äusseren Manifestation dieses Zustands, zu einer zweiten Haut, die Begrenzung sichtbar macht, ohne sie als Aufgabe zu verstehen. Stattdessen zeigt es eine bewusste Entscheidung für Stärke, Stabilität und den eigenen Weg.
Mir wurde früh nahegelegt, einen ‹Plan B› in Betracht zu ziehen, einen weniger manuellen, körperlich fordernden Weg. Das Korsett wird zu meinem Spannungsfeld: für das Erleben von Begrenzung und gleichzeitig für den bewussten Entschluss, den eigenen Weg dennoch aktiv zu gehen.
Mein Entwurfsprozess begann mit experimentellem Drapieren und der Dekonstruktion eines alten Trenchcoats. Indem ich seinen Schnitt anders angeordnet habe, ist eine neue Silhouette entstanden. Zwei Elemente wurden dabei zentral: eine organisch fliessende Schulterform und der Mantelkragen, den ich zu einem Hüftdekolleté transformierte, um den Blick auf ungewohnte Körperzonen zu lenken. Ergänzend dazu entstand ein passendes Dekolleté-Schmuckstück in Form eines kleinen Häuschens, das an tentakelartigen Metallarmen getragen wird.
Eine wichtige Inspirationsquelle meiner Formensprache ist die Unterwasserwelt, besonders die Oktopoden. Sie faszinieren mich als extreme, beinahe widersprüchliche Wesen. Sie besitzen keine feste Knochenstruktur, sind weich und dennoch stark, präzise und kontrolliert. Ihre vielen Arme agieren unabhängig voneinander, sind feinfühlig und kraftvoll. Jeder Arm kann greifen, tasten, reagieren und Entscheidungen treffen – ein Zusammenspiel aus Instinkt, Intelligenz und Körperbewusstsein.
Diese Eigenschaften spiegeln sich in meinem Konzept wider. Die Stärke des Oktopusses entsteht nicht aus Härte, sondern aus Anpassungsfähigkeit, Sensibilität und Kontrolle über den eigenen Körper. Dieses Denken übertrage ich auch auf meine Arbeitsweise. Ich entwerfe bewusst analog und materialübergreifend und verbinde Techniken aus dem Goldschmieden und dem Schmuckdesign mit der Mode. Die vielen Arme werden zu einem Bild für Vielschichtigkeit, für unterschiedliche Wege und Möglichkeiten.
Das Kleidungsstück ist weder reine Hülle noch starre Rüstung, sondern eine Kreatur, die den Körper begleitet, umgreift und unterstützt. In dieser Beziehung zwischen Mensch und Kreatur verhandelt meine Arbeit Einschränkung und Freiheit, Verletzlichkeit und Stärke, sowie die Möglichkeit, Selbstbestimmung gerade innerhalb von Begrenzungen zu finden.
* Charlize Jana Felten studiert im ersten Semester Fashion Design im Masterstudio Design am Institute Contemporary Design Practices (ICDP) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW. Zuvor hat sie einen Bachelor in Schmuckdesign an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim absolviert.* Charlize Jana Felten studiert im ersten Semester Fashion Design im Masterstudio Design am Institute Contemporary Design Practices (ICDP) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW. Zuvor hat sie einen Bachelor in Schmuckdesign an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim absolviert.
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