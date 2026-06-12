Lernen aus neuer Perspektive
Natalie Schulz studiert an der HSLU Innenarchitektur und hat die Studierenden des Jahrgangs unter ihr als Tutorin betreut. Im Campus erzählt von ihren Erfahrungen.
* Natalie Schulz studiert Innenarchitektur an der Hochschule Luzern Technik & Architektur.
Wie lässt sich Holz ohne Leim und Schreiben dauerhaft und stabil verbinden? Eine solche Frage spielt im Innenarchitekturstudium eine ebenso grosse Rolle spielen, wie der Entwurf oder die Gestaltung, obwohl davon im fertigen Raum oft nichts zu sehen ist. Im Modul ‹Statik, Struktur und Fügung› werden Bauwerke, deren primäres Baumaterial Holz ist, genau auf solche Fragen hin untersucht und analysiert. Dabei geht es um mehr als konstruktive Prinzipien. Es geht um die Frage, wie Stabilität entsteht, nicht nur in einem Gebäude, sondern auch im Verständnis der Studierenden.
Als Tutorin durfte ich den Jahrgang unter mir begleiten und erleben, wie sich Wissen im Austausch vertieft. Ich unterstützte die Studierende bei Fragen zu diesen Aufgaben und begleitete sie bei der Analyse. Dabei wurde mir schnell bewusst wie stark sich auch mein eigenes Verständnis beim Erklären vertieft. Oft bedeutete dies, dass ich selbst nachforschen musste. So konnte ich das bereits Gelernte festigen und erweitern.
Ein wichtiger Aspekt des Tutorats und des gesamten Studiums war der
Austausch mit Studierenden aus anderen Semestern. Viele Lernprozesse enstehen im gemeinsamen Austausch und man kann viel von seinen Mitstudierenden lernen. Zu Beginn zögerten einige Studierende, ihre Fragen an mich zu richten. Da auch die Dozierenden häufig ansprechbar waren, fiel es manchen leichter, sich direkt an sie zu wenden. Mit der Zeit entwickelte sich jedoch mehr Vertrauen, und es entstanden zunehmend Gespräche über konkrete Probleme.
Für mich persönlich war das Tutorat eine Gelegenheit, die Rolle zu wechseln und von der Studentin zur unterstützenden Ansprechpartnerin zu werden. Diese Perspektive machte mir klar, wie unterschiedlich Lernprozesse verlaufen können und wie hilfreich es ist, wenn jemand seine eigenen Erfahrungen teilt. Rückblickend kann ich sagen, dass das Tutorat eine Erfahrung war, die nicht nur den Studierenden im Modul helfen sollte, sondern auch mein eigenes Wissen weiter gefestigt hat.
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