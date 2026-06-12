Lernen aus neuer Perspektive

Wie lässt sich Holz ohne Leim und Schreiben dauerhaft und stabil verbinden? Eine solche Frage spielt im Innenarchitekturstudium eine ebenso grosse Rolle spielen, wie der Entwurf oder die Gestaltung, obwohl davon im fertigen Raum oft nichts zu sehen ist. Im Modul ‹Statik, Struktur und Fügung› werden Bauwerke, deren primäres Baumaterial Holz ist, genau auf solche Fragen hin untersucht und analysiert. Dabei geht es um mehr als konstruktive Prinzipien. Es geht um die Frage, wie Stabilität entsteht, nicht nur in einem Gebäude, sondern auch im Verständnis der Studierenden.



Als Tutorin durfte ich den Jahrgang unter mir begleiten und erleben, wie sich Wissen im Austausch vertieft. Ich unterstützte die Studierende bei Fragen zu diesen Aufgaben und begleitete sie bei der Analyse. Dabei wurde mir schnell bewusst wie stark sich auch mein eigenes Verständnis beim Erklären vertieft. Oft bedeutete dies, dass ich selbst nachforschen musste. So konnte ich das bereits Gelernte festigen und erweitern.