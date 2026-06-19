Erde, Weltraum und zurück

Vor mehr als dreissig Jahren haben Wissenschaftler*innen in der Wüste von Arizona den Gebäudekomplex ‹Biosphere 2› errichtet, um unter Glaskuppeln ein völlig autarkes Ökosystem zu simulieren. Zwei Studentinnen der ZHdK haben der Geschichte dieses Forschungsexperiments mit der Publikation ‹Beyond Earth› nachgespürt.

Was hat euer Interesse an ‹Biosphere 2› geweckt?

Lea Spiess*: Im Unterricht hörten wir uns Podcasts an, die sich mit dystopischen oder utopischen Ideen beschäftigen. Wir sollten ein Thema auswählen und daraus ein Buch gestalten. So erfuhren Alison und ich von ‹Biosphere 2›. Die Idee, ein Ökosystem als mögliches Modell für eine zukünftige Mondbasis zu simulieren und die etwas absurde Community dahinter faszinierte uns sofort.

Hattest du zuvor schon mal davon gehört?

Nicht direkt. Ich interessiere mich aber schon lange für Gewächshäuser und geodätische Kuppeln, wie sie auch Buckminster Fuller entwarf. Die sinnliche Verbindung von Pflanzen und Architektur und die Ästhetik, die daraus entsteht. Während Corona baute ich im Garten meiner Eltern selbst einen Geodome. Seitdem beschäftigt mich das Thema noch mehr.