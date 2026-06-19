Erde, Weltraum und zurück
Zwei Studentinnen der ZHdK haben die Geschichte des Forschungsexperiments ‹Biosphere 2› recherchiert und mit einer eigenen Publikation dokumentiert. Im Campus erzählen sie, wie das Projekt gelaufen ist.
Vor mehr als dreissig Jahren haben Wissenschaftler*innen in der Wüste von Arizona den Gebäudekomplex ‹Biosphere 2› errichtet, um unter Glaskuppeln ein völlig autarkes Ökosystem zu simulieren. Zwei Studentinnen der ZHdK haben der Geschichte dieses Forschungsexperiments mit der Publikation ‹Beyond Earth› nachgespürt.
Was hat euer Interesse an ‹Biosphere 2› geweckt?
Lea Spiess*: Im Unterricht hörten wir uns Podcasts an, die sich mit dystopischen oder utopischen Ideen beschäftigen. Wir sollten ein Thema auswählen und daraus ein Buch gestalten. So erfuhren Alison und ich von ‹Biosphere 2›. Die Idee, ein Ökosystem als mögliches Modell für eine zukünftige Mondbasis zu simulieren und die etwas absurde Community dahinter faszinierte uns sofort.
Hattest du zuvor schon mal davon gehört?
Nicht direkt. Ich interessiere mich aber schon lange für Gewächshäuser und geodätische Kuppeln, wie sie auch Buckminster Fuller entwarf. Die sinnliche Verbindung von Pflanzen und Architektur und die Ästhetik, die daraus entsteht. Während Corona baute ich im Garten meiner Eltern selbst einen Geodome. Seitdem beschäftigt mich das Thema noch mehr.
Wie habt ihr euch in das Thema vertieft?
Wir begannen mit einer Recherchewand, auf der wir Informationen sammelten. In dieser Phase gingen wir in die Breite, denn wir wollten nicht nur ‹Biosphere 2› thematisieren, sondern einen grösseren Bogen spannen. Wir studierten Bücher, Aufsätze und Dokumentarfilme. Wir sehen ‹Biosphere 2› beispielhaft für Experimente, die abgeschlossene Systeme für den Weltraum entwickeln und als Ausdruck des menschlichen Strebens, die Natur mit mathematischen Systemen zu kontrollieren.
Wie ist euer Buch ‹Beyond Eart› inhaltlich aufgebaut?
Das Buch besteht aus fünf Kapiteln. Es beginnt und endet mit einer Bilderserie, die wichtige Referenzen für ‹Biosphere 2› zeigen: Ein Foto der Erde vom Mond aus aufgenommen, Buckminster Fuller, startende Raketen und mehr. Dazwischen stehen mehrere Texte: über den Betrieb von ‹Biosphere 2› und wie das Experiment schliesslich scheiterte. Oder ein Beitrag von Hannah Arendt über Kolonisierung. Ökologie, Mathematik und die Besiedlung des Weltraums werden ebenso thematisiert wie der mediale Blick auf ‹Biosphere 2›.
Und formal?
Die Texte orientieren sich an der Vertikalen und ziehen den Blick in die Höhe. Es gibt aber auch Elemente, die die Horizontale betonen. Die Fotografien sind wie die Originale farbig oder schwarz-weiss, die Texte haben wir in Silber als Spotfarbe gedruckt.
Wie hat die Arbeit im Team funktioniert?
Wir standen oft unter Zeitdruck und ich habe es geschätzt im konstanten Austausch gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Wir mussten uns zügig in das neue Themenfeld eindenken, viel diskutieren. Das hat zwischen Alison und mir gut funktioniert.
Was gefällt dir besonders an dem Projekt?
Die Umsetzung hat sich stimmig angefühlt, alles war im Fluss. Ich bin keine Autorin, aber mit der Zeit kann man auf einen Pool an formalen Codes und Strategien zurückgreifen, um ein Thema interessant zu vermitteln. Retrospektiv ist hat sicher nicht alles perfekt funktioniert, zugleich bin ich stolz auf das Resultat. Ich finde es besonders toll, dass ich mich in meinem Studiengang Visual Communication mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen kann. Als wären Hobby und Beruf eins.
* Lea Spiess hat ‹Beyond Earth› gemeinsam mit Alison Léger konzipiert und umgesetzt. Sie studiert im 6. Semester Visual Communication an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Alison Léger hat ihr Studium bereits abgeschlossen.
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