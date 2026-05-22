Wenn die Bialetti zum Mehrwegbecher wird

Das Designsemester startete mit einer ordentlichen Portion Aufregung und der grossen Frage nach der diesjährigen Aufgabe. Als das Thema ‹Kulinarik› fällt, rümpfe ich zuerst die Nase und hinterfrage kritisch, was das Brutzeln in der Pfanne bitteschön mit Innenarchitektur zu tun hat. Doch statt trockener Theorie wirft man uns direkt ins kalte Wasser – oder besser gesagt: an die Herdplatte. Wir veranstalten gemeinsam eine gigantische Tavolata, bei der alle 45 Studierende jeweils ein eigenes Gericht kochen, um am Ende gemeinsam an einer langen Tafel zu schlemmen. Während wir 45 verschiedene Kreationen verschlingen, schärft dieser Mittag mein Bewusstsein für den gesamten Prozess der Kulinarik: vom Schleppen der Einkaufstüten über das präzise Schnippeln und das finale Anrichten bis hin zum unvermeidlichen Abwasch und der Verwertung der Reste.





Tavolata mit 45 Innenarchitekturstudent*innen

Materialforschung

Trotz dieses kulinarischen Erlebnisses habe ich bei der anschliessenden Ideenentwicklung Mühe und suche verzweifelt nach einem Problem, das mich in meinem Alltag anspricht. Ich möchte mich nicht für irgendein beliebiges Objekt entscheiden, sondern eine Lösung finden, die mich bewegt und interessiert. Die Erleuchtung findet mich schliesslich eines Morgens in der Küche, während ich meinen Kaffee in der Bialetti zubereite. Ich liebe diesen Prozess, der mich gedanklich für einen kurzen Moment nach Italien bringt. Plötzlich erkenne ich eine Ineffizienz in der Zubereitung: Wasser einfüllen, den Filter mit dem Kaffeepulver einsetzen, das Oberteil festschrauben, die Maschine auf die Herdplatte stellen, auf die Hitze warten, den heissen Kaffee in den Thermobecher umgiessen, Milch und Zucker dazu geben, Deckel zuschrauben. Das sind viel zu viele Handgriffe und unnötige Bauteile, die am Ende alle im Spülbecken landen.





Prototypensammlung

Designprozess

Ich stellte mir die Frage: Warum trennen wir Kochgerät und Trinkgefäss? Ich fasste den Entschluss, den Prozess zu vereinfachen und das Oberteil der Bialetti als isolierten Becher zu gestalten. Der aufgebrühte Kaffee fliesst so direkt in das Gefäss, das ich später mit in die Vorlesung nehme. Ich eliminiere den Schritt des Umfüllens, reduziere die Anzahl der benötigten Teile und vereinfache die Reinigung massiv. Design bedeutet hier, einen gewohnten Ablauf durch Reduktion effizienter zu machen.





Kaffee brauen

Wenn die Bialetti zum Mehrwegbecher wird

Bei der Materialwahl stosse ich auf eine Hürde: Ich möchte ein Bauteil zum Erhitzen mit einem Bauteil zum Anfassen vereinen. Während der untere Wasserbehälter die Hitze der Herdplatte schnell leiten muss, soll der obere Becher die Wärme im Inneren speichern, ohne dass ich mir die Finger verbrenne. Ich entscheide mich für einen harten, funktionalen Kontrast und wähle Edelstahl für die Basis und eine nachhaltige Materialkomposition aus gebrauchtem Kaffeesatz für den Thermosbecher. Ich verwende also ein Abfallprodukt des Kaffees für sein eigenes Trinkgefäss und schliesse den ökologischen Kreislauf.

In der finalen Phase jage ich unzählige Anpassungen durch das CAD-Programm und erstelle verschiedene Prototypen mit dem 3D-Drucker. Aufgrund der begrenzten Zeit und Mittel präsentiere ich am Schluss des Semesters kein funktionsfähiges Gerät, sondern ein Demonstrationsmodell. Doch schon der Anblick des fertigen Entwurfs lässt bei mir Sommergefühle aufkommen und katapultiert mich zurück in die Ferien nach Italien.