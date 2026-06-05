Interesse für alles
Was muss ein angehender Architekt alles wissen und können? Silvan Kolb berichtet in seinem Campus-Beitrag über die ersten Semester an der ArchitekturWerkstatt St.Gallen.
* Silvan Kolb studiert im 2. Semester Architektur an der ArchitekturWerkstatt der Ostschweizer Fachhochschule in St. Gallen.
«Interessiert euch für etwas. Egal für was.» Als ich diesen Satz zu Beginn des Semesters hörte, wusste ich noch nicht genau, wie und wo ich ihn einordnen könnte. Seither verfolgt er mich und ich erwische mich oft dabei, wie ich in Gedanken auf diese Aussage zurückkomme.
Das Interesse an allem Möglichen zu wecken und sich ein breites Wissen anzueignen ist für Architekt*innen wichtig. Bei jedem neuen Projekt variiert beispielsweise das Material des Fenstersimses oder die Dachkonstruktion und somit auch das benötigte Wissen, um in verschiedenen Bereichen zu Antworten zu gelangen.
Mein zweites Semester an der ArchitekturWerkstatt St. Gallen startete mit einer Übung zum Thema textiles Fügen unter Anleitung der Modedesignerin Dorothée Vogel. Auf den ersten Blick wirkte die Aufgabe merkwürdig und nicht sehr berufsnah: es galt ein Stück Stoff mit einem Stück Jeans zu einer räumlichen Form zusammenzufügen. Doch während des Prozesses kamen interessante Gedanken auf, wie ein Raum entsteht und wie die Materialien auf seine Atmosphäre ausstrahlen.
Der nachfolgende Projektentwurf lud dazu ein, sich intensiv mit unterschiedlichen Materialien auseinanderzusetzen. Beispielsweise besteht das Tragwerk der Brücken- oder Hochhauskonstruktionen meiner Kommiliton*innen meist aus unterschiedlichen Materialien. Wenn wir ein leichtes, aber dennoch tragfähiges Material suchen, können wir in der Bibliothek der ArchitekturWerkstatt stöbern und uns neue Kenntnisse aneignen. Diese Recherche löst wiederum viele neue Gedanken zum Thema aus, die das Projekt voranbringen.
Auch in anderen Kursen, etwa in Modellrealisation oder Bauphysik, wird uns Studierenden mit auf den Weg gegeben, dass das Interesse an vielerlei Themen sehr wertvoll ist und einen neuen Blick auf unsere Arbeit eröffnen kann. Wir erhalten beispielsweise eine vertiefte Einsicht, wie nachhaltiges Bauen in der Schweiz definiert wird, und können versuchen, diesen Input mit einem architektonischen Ausdruck zu verbinden.
Grundsätzlich müssen Architekt*innen meiner Meinung nach nicht alles bis ins Detail kennen, aber dennoch ein breites Wissen über sehr viele Dinge besitzen. Sich Gedanken auch zu Themen zu machen, die scheinbar wenig mit Architektur zu tun haben, eigene Interessen zu entdecken und Verbindungen in alle Richtungen herzustellen, sind wichtige Schritte in der Entstehung von Architektur.
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