Fundus, Haltung und Credits
Lina Stotz studiert Architektur an der ZHAW und hat ein Semester in Antwerpen verbracht. Im Campus-Beitrag beschreibt sie, wie die belgischen Lernmethoden ihren Blick auf die Nachhaltigkeit verändert haben und warum sich das Studium nicht nur in Credits messen lässt.
Im letzten Jahr meines Architekturstudiums an der ZHAW hat es mich für ein Semester nach Antwerpen gezogen. Zurückgekehrt bin ich mit vielen Eindrücken, neuen Ideen, einer anderen Denkweise – und einem Credit zu wenig.
Mit dem Austauschsemester habe ich eine klare Erwartung verbunden. Ich freute mich auf neue Sichtweisen, andere Entwurfsansätze und die Erweiterung meines «architektonischen Fundus». Ich stellte mir vor, Architektur in einem anderen Kontext zu erleben und meinen Horizont zu erweitern. Gleichzeitig fühlte ich mich unsicher. Da waren ein fremdes Hochschulsystem, andere Methoden und ein ungewohnter Zugang zur Architektur.
Einmal vor Ort erwies sich vieles als erstaunlich ähnlich: Tische voller Modelle und Pläne, abgestandene Luft, der Geruch des Lasercutters – ein vertrautes Chaos. Die Studios an der Universität in Antwerpen erinnerten mich an unsere Halle 180+ an der ZHAW.
Unterschiedlich war aber der Umgang zwischen Dozierenden und Studierenden. Erstere begegneten uns auf Augenhöhe und suchten das Gespräch auf eine direkte und respektvolle Weise. Dadurch entwickelte sich ein persönlicher Austausch, den ich bisher nicht kannte.
Nicht nur der Ort war ein anderer, auch die Art, wie Architektur vermittelt wird. Ich musste mein Architekturverständnis neu ordnen. Während wir in der Schweiz viel über gebaute Projekte reden, rückte in Belgien die Theorie in den Vordergrund. Der Diskurs wurde immer von Themen wie der Kreislaufwirtschaft oder dem Weiterverwenden von Bauteilen geprägt. Diese Themen wurden durch den ganzen Entwurfsprozess konsequent mitgedacht. Architektur wurde mir weniger als fertiges Objekt vermittelt, sondern als Teil eines grösseren, sich ständig verändernden Prozesses. In den sechs Monaten in Antwerpen hat sich mein architektonisches Repertoire nicht durch neue Projekte, sondern durch eine neue Denkweise erweitert.
Wenn ich es mir recht überlege: Der Schweizer und der belgische Ansatz schärfen den Blick auf das gleiche Problem. Für meine letztes Semester an der ZHAW nehme ich ein vertieftes Verständnis für Nachhaltigkeit und eine Haltung mit, die sich auf die eigentlichen Probleme fokussiert und über den Entwurf hinausgeht.
Vielleicht ist der fehlende Credit am Ende gar nicht das Entscheidende – sondern das, was zwischen den Credits passiert ist.
* Lina Stotz studiert Architektur an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur.
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