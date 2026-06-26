Fundus, Haltung und Credits

Im letzten Jahr meines Architekturstudiums an der ZHAW hat es mich für ein Semester nach Antwerpen gezogen. Zurückgekehrt bin ich mit vielen Eindrücken, neuen Ideen, einer anderen Denkweise – und einem Credit zu wenig.

Mit dem Austauschsemester habe ich eine klare Erwartung verbunden. Ich freute mich auf neue Sichtweisen, andere Entwurfsansätze und die Erweiterung meines «architektonischen Fundus». Ich stellte mir vor, Architektur in einem anderen Kontext zu erleben und meinen Horizont zu erweitern. Gleichzeitig fühlte ich mich unsicher. Da waren ein fremdes Hochschulsystem, andere Methoden und ein ungewohnter Zugang zur Architektur.



Einmal vor Ort erwies sich vieles als erstaunlich ähnlich: Tische voller Modelle und Pläne, abgestandene Luft, der Geruch des Lasercutters – ein vertrautes Chaos. Die Studios an der Universität in Antwerpen erinnerten mich an unsere Halle 180+ an der ZHAW.

Unterschiedlich war aber der Umgang zwischen Dozierenden und Studierenden. Erstere begegneten uns auf Augenhöhe und suchten das Gespräch auf eine direkte und respektvolle Weise. Dadurch entwickelte sich ein persönlicher Austausch, den ich bisher nicht kannte.