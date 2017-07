Zwei erste Ränge für Schneider & Schneider

Wie uns Schneider & Schneider Architekten mitteilen, konnten sie innerhalb einer Woche zwei Spitalwettbewerbe gewinnen: Das Architekturbüro soll sowohl den Neubau des Kantonalen Spitals Appenzell als auch denjenigen der Hirslanden Klinik in Aarau bauen.

An ihrem Vorschlag für das Kantonale Spital Appenzell lobte die Jury die «klare ortsbauliche Setzung und Adressbildung». Schneider & Schneider platzieren den Neubau oberhalb des bestehenden Spitalgebäudes, das an einem Hang im Norden des Städtchens Appenzell liegt. Mit dem schmalen Volumen gelinge es, an der steilen Hanglage auf allen Geschossen einen gut belichteten Gebäudekörper zu entwickeln, schreibt die Jury. Der Wettbewerbsbeitrag zeige, «dass mit der geschickten Wahl der Gebäudevolumetrie sowohl eine sensible Einbettung in die schwierige Topographie möglich ist und dabei auch die betrieblichen Anforderungen bestens erfüllt werden können».