Zürcher Wohn-Export

In München haben junge Architekten und Gestalter eine kleine Wohnbaugenossenschaft ins Leben gerufen. Dabei geht es ihnen nicht bloss um das eigene Haus, sondern um eine lebenswerte und vielfältige Stadt. Der boomende Markt treibe in München gesichtslose, profitbasierte und profitberechnete Schemabauten voran, schreiben sie in einem Statement. Das Prinzip des genossenschaftlichen Wohnungsbau hingegen stehte für «höchste soziale und architektonische Ambitionen, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen Raum und Geld sowie eine zeitlich unbefristete Verpflichtung gegenüber den Bewohnern und der Öffentlichkeit.»