Wettbewerbsmodelle gesucht

Text: Ivo Bösch / 21.10.2016 10:24

Foto: hochparterre.wettbewerbe

Architekt Philip Loskant braucht Hilfe. Er möchte an der Ausstellung «Architektur 0.16» in einer Installation Wettbewerbsverlierern ein Denkmal setzen. für die «Klagemauer der anonymen Verlierer» suchte er nicht mehr gebrauchte Wettbewerbsmodelle, die er zu einer Mauer aufschichten will. Die weissen Gipsmodelle werden anonymisiert und nach der Ausstellung entsorgt. Wer will, kann auf einer «Liste der Verlierer» genannt werden.



Stadtzürcher Architekturbüros, die ihre Modelle auf diesem Wege entsorgen möchten, melden sich bis Montag Abend, 24. Oktober 2016, bei Philip Loskant: plo@philiploskant.ch. Er wird die Modelle dann am Mittwoch, 26. Oktober 2016, in den Büros (ab Bordsteinkante) abholen.