Wettbewerb für die Architekturbiennale 2018

Text: Urs Honegger / 29.11.2016 13:58

Nach der Biennale ist vor der Biennale: Im Hinblick auf die nächste Ausgabe, die im Mai 2018 in Venedig ihre Tore öffnet, wird Pro Helvetia den Schweizer Beitrag erstmals über einen Wettbewerb auswählen. Dies vermeldet die Kulturstiftung heute. Bewerben können sich Architektinnen und Architekten sowie interdisziplinäre Teams, die im Bereich Architektur tätig sind. Die Teams müssen so zusammengesetzt sein, dass die Teilnehmenden Schweizer sind oder einen Bezug zur Schweiz haben. Das Auswahlverfahren soll zweistufig verlaufen: Bis am 7. Februar können Interessierte ihre Projektskizzen für die erste Runde online via dem Gesuchportal www.myprohelvetia.ch einreichen. Alle Beiträge sollen zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich gezeigt werden.