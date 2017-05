Wenn jede Minute zählt

Wie die Stadt Zürich heute mitteilt, gewinnt das Team von Enzmann Fischer Partner und Schnetzer Puskas Ingenieure den selektiven Wettbewerb für den Neubau Wache Nord in Oerlikon. Im Notfall zähle jede Minute, schreibt die Stadt Zürich; die Vorgabe, innerhalb von zehn Minuten am Notfallort einzutreffen, könnten Feuerwehr und Rettungsdienste allerdings nicht mehr vollumfänglich auf dem ganzen Stadtgebiet erfüllen, weshalb ein «strategischer Standortausbau» beschlossen worden sei. Als wichtiger Grundstein dieser Standortstrategie sollen an der Binzmühlestrasse in Oerlikon unter einem Dach die neue Wache Nord und die Zentrale Einsatzlogistik realisiert werden.



Die Feststellung, dass «jede Minute zählt», wirkte sich sodann auf die Beurteilung aus, bei welcher die Funktionalität im Zentrum stand. «Sehr positiv» beurteilt die Jury folgerichtig die betrieblichen Abläufe beim prämierten Projekt von Enzmann Fischer Partner und Schnetzer Puksas Ingenieuren. Die Verfasser schlagen einen Betonskelettbau mit einer selbsttragenden Hülle aus Trapezblech und Glas vor, der an der Binzmühlestrasse bis zur Baulinie vorspringt und mit einem L-förmigen Grundriss rückwärtig einen halboffenen Hof fasst. Lob erfahren neben der Funktionalität die «sehr schönen Sicht- und Lichtbeziehungen zwischen den verschiedenen Nutzungseinheiten» oder die «zeichenhafte bewegliche Montage- und Unterhaltstreppe entlang der Südfassade, die gleichzeitig funktionell und verspielt wirkt». Als interessant taxiert die Jury den Versuch, typische architektonische und konstruktive Merkmale des industriellen Bauens aufzunehmen und die neue Wache so an die ehemaligen Industriehallen im Norden Oerlikons anzubinden. Als Folge dieser Strategie allerdings sieht die Neue Wache teilweise merkwürdig alt aus.