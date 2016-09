Unaufgeregt verschmolzen

Text: Marcel Bächtiger / 27.09.2016 13:48

Im St.Gallischen Eschenbach sind über hundert aktive Gruppen und Vereine beheimatet, und die Gemeinde wächst weiter. In einem zweiten Anlauf soll nun die von vielen gewünschte neue Dreifach-Turnhalle realisiert werden. Dazu wurde ein Wettbewerb mit Präqualifikation ausgeschrieben. Gewonnen haben Enzmann Fischer Partner. Klug erfüllen sie den Wunsch nach einer Verbindung des bestehenden «Dorftreffs», der über einen einfachen Mehrzwecksaal mit Foyer und Bühne verfügt, mit der neuen Dreifachsporthalle: «In Anlehnung an die Formensprache des Dorftreffs», beobachtet die Jury, «wird ein stark verbindender und gemeinsam nutzbarer Zwischenbau entwickelt, der den Mehrzwecksaal mit der neuen Sporthalle verknüpft. Der auf dem Niveau des Mehrzwecksaales liegende Patio kann vielseitig genutzt und bespielt werden.» In unaufgeregter Weise unterstütze die Materiallieferung in Holz und Sichtbeton im Innern die Verschmelzung von alt und neu.



Dreifachsporthalle und Sportanlagen Eschenbach

Projektwettbewerb im selektiven Verfahren für die Gemeinde Eschenbach (SG)

Fachjury: David Leuthold, Isabel Manser,Silvan Fischer, Urs Hunziker (Ersatz)

– 1. Rang: Enzmann Fischer Partner, Zürich

– 2. Rang: Karamuk Kuo Architekten, Zürich

– 3. Rang: E2A, Piet Eckert und Wim Eckert Architekten, Zürich

Weitere Teilnehmer:

– Graf Biscioni Architekten, Winterthur

– weberbrunner architekten, Zürich

– Niedermann Sigg Schwendener Architekten, Zürich

– Zulauf & Schmidlin Architekten, Baden

– Nägele Twerenbold Architekten, Zürich

– ffbk Architekten, Zürich

– ARGE Ruprecht Architekten + BLUE Architects + Ghisleni, Zürich

– Schwabe Suter Architekten, Zürich (Nachwuchs)

– Stefan Roggo und Christoph Widmer Architekten, Zürich (Nachwuchs)