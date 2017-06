The Long Goodbye

Es ist ein langer Abschied: Um das Kino Capitol mitten in der Berner Altstadt steht es schon länger nicht mehr gut. Fehlende Zuschauer auf der einen, lieblose Ein- und Umbauten auf der anderen Seite haben dem einst stolzen Kinopalast, einem der wenigen Art-Déco-Bauten in der Bundesstadt, zugesetzt. Nach 90 Jahren Lichtspiel-Spektakel ergeht es dem Capitol wie anderen 1-Saal-Kinos in den Schweizer Städten: es schliesst demnächst seine Tore. Für immer.