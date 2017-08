So sensibel wie funktional

Wie die Stadt Zürich schreibt, handelte es sich um eine «kleine, aber feine Wettbewerbsaufgabe» (löblicherweise wurde diese auch offen ausgeschrieben): Für die Sportanlage Hönggerberg sollte ein neues Garderobengebäude mit Clubrestaurant entworfen werden. Mit dem ersten Rang ausgezeichnet wurde das junge Team von Jeanine Walther und Nicolas Mentha, die eine Holzkonstruktion mit ausladendem Dach vorschlagen. So sensibel das Volumen auf den Landschaftsraum reagiere, so funktional sei das Gebäude in der Sportanlage und dem Wegnetz verankert, lobt die Jury. Es handle sich «auf allen Ebenen der Bearbeitung um einen sehr wertvollen und präzisen Beitrag, der gekonnt und äusserst