Skelett eines kleinen Reptils

Um die Räumlichkeiten für die Verwaltung zu bündeln, will der Kanton Thurgau hinter dem Regierungsgebäude in Frauenfeld einen Ergänzungsbau erstellen. Dieser soll möglichst viele der bestehenden Arbeitsplätze aufnehmen, die heute auf verschiedene Mietliegenschaften in der Stadt verteilt sind. Zur Projektfindung wurde ein offener Wettbewerb durchgeführt, der «Antworten zum städtebaulich maximal verträglichen Gebäudevolumen und zur Aufteilung der Nutzungen in ein oder mehrere Bauten geben» sollte. Das Gebäude sollte in Holzbauweise erstellt werden.