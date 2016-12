Phönix aus der Asche

Vor ziemlich genau einem Jahr, in der Nacht auf den 21. Dezember 2015, kam es in Steckborn am Bodensee zu einem verheerenden Brand, der sechs Häuser im historischen Zentrum zum Teil vollständig zerstörte. Die Gemeinde konnte die Liegenschaftsbesitzer von einem gemeinsamen Vorgehen beim Wiederaufbau überzeugen und schrieb für die heikle Aufgabe einen offenen Wettbewerb aus. Wie nun bekannt gegeben wurde, ist der junge Architekt Sebastian T. Pater als Sieger aus dem Verfahren hervorgegangen.



Pater gewinnt verdientermassen mit einem ausgesprochen sorgfältig bearbeiteten Entwurf. Es gelingt ihm das Kunststück, an das traditionelle Ortsbild anzuknüpfen, ohne dabei in plattes Kopieren zu verfallen oder sich in analogen Fantasien zu verlieren. Wie Roger Forrer, Stadtpräsident von Steckborn, in einem Interview mit dem Regionalsender TELE TOP sinngemäss bemerkte, wirke das Projekt auf den ersten Blick wie ein normaler Teil der historischen Altstadt, zeige aber bei genauerem Hinsehen, dass „irgendetwas gegangen ist in den letzten Jahren“. Mit einer Öffnung des Erdgeschosses an der Ecke zum kleinen Platz schafft das Projekt sogar eine attraktive öffentliche Situation, die vor dem Brand nicht gegeben war. Damit, so die Jury, zeige der Vorschlag, «dass der Verlust der historischen Bausubstanz durch neue städtebauliche Qualitäten aufgewogen werden kann.»