Neue Wege in historischer Scheune

Das junge Büro Schmidlin Architekten gewinnt den Studienauftrag für die Umwandlung der Dorfschüür in Würenlingen zum Kulturzentrum. Das Projekt überzeuge mit seinem respektvollen Umgang mit der historischen Bausubstanz und einer geschickten Wegführung, schreibt die Jury. Projektleiterin Lisa Mäder beantwortet unsere drei Fragen. 1. Was ist die Erfindung am Siegerprojekt?

Der Dachstuhl im Saal wird in Anlehnung an das baufällige Tragwerk mit einer fein dimensionierten Holzstruktur ausgeführt, deren räumliche Wirkung den Charakter des für die Gemeinde bedeutungsvollen Baus unterstreicht.

Die Lage der Dorfschüür lebt von einer zweiseitigen Orientierung, die sich bisher in einer klaren Vorder- und Rückseite äusserte. Obwohl der Hauptzugang in unserem Vorschlag auf Seite der Strasse bleibt, wird die Rückseite mit dem Anbau zu einem identitätsstiftenden Aussenraum. Das Bauernhaus von 1783 mit spätbarocken Elementen ist parallel zur Dorfstrasse angeordnet. An der verputzten Hauptfassade deuten zwei grosse rundbogige Tenntore auf den Eingang hin, die Lüftungsschlitze verweisen auf die ehemalige Nutzung als Scheune. Ein Brunnen in der bisherigen Mistgrube akzentuiert den Vorplatz unter dem weit ausladenden Vordach.