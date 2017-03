Würfel schlägt Riegel

Am Ende waren's noch zwei: Die Teams mazzapokora / mullerarchitecte und Ruprecht Architekten & Blue Architects wurden zu einer Bereinigungsstufe eingeladen, weil im vorgesehenen einstufigen Wettbewerb «keines der eingereichten Projekte die Verfahrensziele vollumfänglich erfüllte». Knifflig scheint insbesondere die städtebauliche Aufgabe gewesen zu sein, denn der zur Verfügung stehende Platz für die neuen Kindergärten und die Tagesbetreuung auf der Schulanlage Lätten in Fällenden war knapp bemessen. Während das Team Ruprecht / Blue einen schlanken zweigeschossigen Riegel vorschlug, setzten mazzapokora und mullerarchitecte auf einen dreigeschossigen Würfel, dessen Masse sie mit einem viergiebligen Dach ortstauglich einzugliedern versuchen. Vor allem aber lässt der Klumpen mehr Aussenraum frei, was zusammen mit der weitgehend risikofreien Innenraumorganisation wohl den Ausschlag für den ersten Rang gegeben hat. Das Nachsehen hatten nicht nur Ruprecht Architekten & Blue Architects, deren architektonisch eleganter Vorschlag «eine gewisse räumliche Grosszügigkeit» im Aussenraum vermissen liess, sondern auch die drittrangierten E2A, die – ebenfalls ambitionierter als das Siegerprojekt – eine neue Lesart des Schulareals vorschlugen und neben einen flachen Kindergarten mit Sheddach ein viergeschossiges Turmhaus für die Tagesbetreuung setzten.

In den Augen des Preisgerichts ist das Projekt von mazzapokora / mullerarchitect «gesamthaft sehr gelungen»: Mit seinen klar gesetzten Aussenräumen leiste es einen wertvollen Beitrag für die Ergänzung der Schulanlage in Fällanden und erfülle dank der modularen Grundrisstypologie die betrieblichen und pädagogischen Ansprüche der Bauherrschaft vorzüglich.