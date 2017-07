Lob der Heiterkeit und Frische

Text: Marcel Bächtiger / 7.07.2017 10:32

Mit einem gemäss Jury «herausragenden Projekt» gewinnen EM2N den eingeladenen Wettbewerb für die Ersatzneubauten der Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich an der Tannenrauchstrasse in Wollishofen. Der «mit grosser Leichtigkeit und kompositorischem Geschick entwickelte städtebauliche Ansatz» zeige auf überzeugende Weise ein unerwartet grosses Spektrum an unterschiedlichen Wohntypologien und Wohnformen von grosser architektonischer Qualität auf. EM2N schlagen für die gewünschten hundert Wohnungen fünf rechteckige Baukörper unterschiedlicher Grösse und Volumetrie vor. Diese typologische Vielfalt wirke auf den ersten Blick nicht sehr ortsspezifisch, schreibt die Jury, arrangiere aber sehr durchgrünte Freiräume.

Die unterschiedlich dimensionierten Bauten werden durch eine einheitliche äussere Erscheinung zusammengehalten: ein «feingliedriges, filterartiges Gitterwerk» überzieht die Fassaden aller fünf Gebäude. Der Glasanteil der filigranen Fassade sei allerdings noch zu hoch und führe zu ungünstigen Kennzahlen, moniert die Jury. Nichts desto trotz überzeuge der architektonische Ausdruck «dank seiner hohen gestalterischen Qualität, seiner willkommenen Eigenständigkeit und der entspannt anmutenden Heiterkeit und Frische». Man pflichtet gerne bei.



Ersatzneubau Wohnen Tannenrauchstrasse, Zürich-Wollishofen

Anonymer, einstufiger Projektwettbewerb auf Einladung für die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich (wsgz)

Fachjury: Barbara Neff, Stephan Meier, Andreas Rüegg, Lorenz Eugster, Rahel Lämmler

– 1. Rang: EM2N, Zürich, mit Balliana Schubert Landschaftsarchitekten, Zürich

– 2. Rang: Meier Hug Architekten, Zürich, mit Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich

– 3. Rang: Adrian Streich, Zürich, mit Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich

– 4. Rang: Enzmann Fischer Architekten, Zürich, mit Koepflipartner Landschaftsarchitekten, Luzern

Weitere Teilnehmer:

– BASK, Zürich, und Hügli Rossetti, Zürich, mit manoa Landschaftsarchitekten, Meilen

– Demuth Hagenmüller & Lamprecht, Zürich, mit anton & ghiggi landschaftsarchitektur, Zürich

– Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten, Zürich, mit André Schmid Land-

schaftsarchitekten, Zürich

– Enzmann Fischer Architekten, Zürich, mit Koepflipartner Landschaftsarchitekten, Luzern

– GOA Architekten, Zürich, mit Kolb Landschaftsarchitektur, Zürich