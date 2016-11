Grosse Pläne in Battersea

Nach dem ersten Platz beim Wettbewerb für das Museum der Moderne in Berlin ein weiterer Erfolg für Herzog & de Meuron: Das Basler Büro gewinnt den Wettbewerb für die Erweiterung des Royal College of Art in London (in den Worten des Auslobers «its new state-of-the-art £108 million Battersea South campus»). Herzog & de Meuron konnten sich dabei unter anderem gegen Lacaton & Vassal, Diller Scofidio + Reno und den zweiten Schweizer Teilnehmer, Christian Kerez, durchsetzen.