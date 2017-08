Die Stadt Bern plant auf dem Areal der ehemaligen Krankenpflegeschule Engeried im Stadtteil Rossfeld rund 100 neue und kostengünstige Wohnungen. Den offenen Wettbewerb, an dem sich fünfzig Teams beteiligten, gewannen Büro B Architekten aus Bern. Ihr Projekt schlägt vier Bauten vor, die um eine gemeinsame Mitte angeordnet sind und sich an der rechtwinkligen Struktur des bestehenden Quartiers orientieren. Das Projekt besteche durch die «konsequente Umsetzung der Strategie des Weiterbauens», lobt die Jury. Trotz höherer Dichte würden sich die neuen Bauvolumen mit grösster Selbstverständlichkeit in den unmittelbaren Kontext integrieren. Entsprechend der städtebaulichen Idee, so die Jury weiter, orientiere sich der architektonische Ausdruck am Vorhandenen. «Fern von jeglichen Modeströmungen» werde die Architektur der benachbarten Stiftung Rossfeld weiterentwickelt. Mit der gewählten Materialisierung aus Betonelementen und Faserzementtafeln entstehe ein stimmiges Gesamtensemble.