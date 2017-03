Europan 14: Die produktive Stadt

Die 14. Ausgabe des Wettbewerbs Europan sucht Ideen für die «produktive Stadt». In der Schweiz gilt es, das Andritz-Areal in Kriens nachhaltig zu entwickeln.

Text: Urs Honegger / 7.03.2017 11:16

Die 14. Ausgabe des Wettbewerbs Europan sucht Ideen für die «produktive Stadt». Bis Ende Juni können diplomierte Architekten und Landschaftsplaner unter 40 Jahren Projekte einreichen. In der Schweiz gilt es, das Andritz-Areal in Kriens nachhaltig zu entwickeln. «Mit dem Andritz-Areal bietet ‹Europan Suisse› den jungen Architekten einen interessanten Standort an», schreibt Präsident Rodolphe Luscher. «Seine Entwicklung bietet die Chance zur nachhaltigen Stadtplanung im Zentrum des Ortes, welche die historisch gewachsenen Strukturen respektiert und die industrielle Vergangenheit in der Erinnerung rückverfolgen lässt.» Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden im Dezember publiziert.