Erweiterung einer eigenwilligen Schule

Für die Erweiterung der Schulanlage Weissenstein hat die Gemeinde Würenlos einen Studienauftrag mit Präqualifikation ausgeschrieben. Die Jury wählte acht Bewerber aus, davon lobenswerterweise vier als «Nachwuchsteam» deklarierte Architekturbüros. Da das Team E2A auf die Teilnahme verzichtete, ergab sich das für einen eingeladenen Wettbewerb ungewöhnliche Bild, dass die Nachwuchsteams in Überzahl waren. Gewonnen hat am Ende doch ein etabliertes Büro: Ernst Niklaus Fausch legte ein Projekt vor, das gemäss Jury die städtebaulichen, architektonischen und konstruktiven Kriterien bis auf wenige Kritikpunkte sehr gut erfülle.



Vorausgegangen war dem Entscheid eine Überarbeitungsphase, zu der auch das junge Büro NYX architectes geladen war. Nicht ganz überraschend hatte die Jury dem Vorschlag von NYX architectes zwar einen sehr stimmigen Ansatz attestiert, der «architektonisch über weite Strecken auf hohem Niveau umgesetzt wird», stellte aber gleichzeitig fest, dass das Projekt in der vorliegenden Form zu teuer wäre. Demgegenüber galten die Bedenken beim Projekt von Ernst Niklaus Fausch dem architektonischen Ausdruck: Vermisst wurden eine stärkere Identität und Differenziertheit in der Fassadengestaltung.