Entflechten und Verweben

«Eine mögliche Entflechtung von Kindergarten und Primarschule ist anzustreben», hiess es im Programm des offenen Wettbewerbs für die Schulhauserweiterung in Rothenthurm. Drei der 52 Architekturbüros, die einen Vorschlag einreichten, kamen in der Folge auf das sinnige Kennwort «Entflechtung». In die Ränge reichte es ihnen dennoch nicht. Stattdessen gewann das Projekt «Drü mol» aus der Entwurfsabteilung des Architektur- und Immobilienfirma RLC aus Rheineck. Auch RLC nahmen die Erweiterung zum Anlass einer Entflechtung (der Neubau beherbergt die Kindergärten, wodurch im Altbau Platz frei wird, um alle Klassenzimmer aufzunehmen), verfolgten architektonisch aber die Strategie des unauffälligen, ja fast camouflage-artigen Weiterbauens. Obwohl die Jury «früh erkennen musste, dass das direkte Anbauen architektonisch sehr anspruchsvoll ist», entschied sie sich am Ende einstimmig für das Projekt von RLC, welches «den Kopfbau der Sporthalle als Übergang zum neuen Ergänzungsbau ausbildet» und sich so «geschickt mit dem Bestand verwebt». Die Idee der Vergebung wird unterstrichen durch Ausdruck und Volumetrie des Neubaus: Proportion, Dachform und Fristrichtung übernehmen die Architekten von der Sporthalle, während sie mit dem Versatz zwischen den beiden Baukörpern den Eingang markieren. Neben dieser «sorgfältigen orstbaulichen Setzung» lobte die Jury auch «schöne innenräumliche Stimmungen».