Eine Kirche wird wieder sichtbar

Die Architekten beantwortet unsere drei Fragen.





1. Was ist die Erfindung am Siegerprojekt?

Elemente der denkmalgeschützten Kirche - wie die Materialisierung in Sichtbeton und dem ursprünglichen Entwurf zugrunde liegende geometrische Formen - werden übernommen und beim Neubau in anderer Komposition und Interpretation umgesetzt. So entsteht ein erkennbar zusammengehöriges Ensemble aus beiden Bauten, das die öffentliche Nutzung mitten im Quartier sichtbarer macht als bisher.