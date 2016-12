Die Stadt am Gleisfeld wächst weiter

Die bauliche Entwicklung entlang des Gleisfelds in Zürich geht weiter: Gestern informierte die SBB über die Resultate des jüngsten Wettbewerbs. Gesucht waren Projektvorschläge für ein Wohnhochhaus im Gebiet zwischen Hardbrücke und Bahnhof Altstetten, östlich anschliessend an die Überbauung Letzibach C und die geplante städtische Wohnsiedlung Letzibach D, sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zu den SBB-Werkstätten mit den denkmalgeschützten Lagerhallen, denen in den nächsten Jahren «ein intensiver, zukunftsweisender Transformationsprozess» bevorsteht. Städtebaulich sollte das neue «Wohnhaus Letzi» in diesem Prozess «eine Pionierrolle» einnehmen, marketingtechnisch «urbanes Wohnen mit industriellem Chic» vereinen. Der Gewinner des Verfahrens – für das sich 78 Büros beworben und acht zur Teilnahme ausgewählt wurden – heisst ein weiteres Mal Armon Semadeni Architekten. Das junge Zürcher Büro baut für die SBB bereits den 80 Meter hohen Franklin Turm in Oerlikon.



Wie die SBB mitteilte, überzeugte das Projekt von Semadeni durch eine gelungene städtebauliche Architektur, die sich gut in die Umgebung integriere und das Nachbarprojekt Letzibach D der Stadt Zürich optimal mit der geplanten Entwicklung auf dem Areal Werkstadt verbinde: «Der sechsgeschossige Gebäudesockel nimmt im Osten die Kante der denkmalgeschützten Lagerhalle exakt auf und bindet diese so in das Ensemble zwischen neu und alt ein – dadurch wird ein erster Stadthorizont definiert. Die zwei Wohntürme orientieren sich an der Gebäudehöhe des Letzibach D und interpretieren die städtebauliche Konstellation so, dass aus dem geplanten Einzelturm ein Ensemble von drei hohen Häusern entsteht.»

Verteilt auf zwei Gebäude und einen Sockelbau sollen insgesamt 157 Mietwohnungen im mittleren Preissegment und gewerbliche Nutzungen im Erdgeschoss entstehen. Die schützenswerte Halle aus dem Jahr 1907, die sich auf dem Areal befindet, wird in das Projekt integriert.





Wohnhaus Letzi