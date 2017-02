Der Sonnenfänger

An der Burgfelderstrasse in Basel, wenige Meter vor der Landesgrenze entfernt, soll ein grosser genossenschaftlicher Wohnungsbau und ein öffentlicher Freiraum entstehen. Nord Architekten und Meta Landschaftsarchitektur aus Basel gewannen den eingeladenen Wettbewerb mit einem Projekt, das dezidiert aus Topographie und Situation heraus entworfen worden ist: Entlang der Strasse und nahe an sie herangerückt, setzen die Verfasser ihr langes Volumen, das über die abfallende Topographie weit nach Nordosten blickt. Wo sich heute Schrebergärten über den Hang verteilen, soll zu Teilen die neue Grünanlage entstehen: Aus der Kombination von genossenschaftlichem Wohnbau und öffentlichem Freiraum erhofft sich der Kanton Basel-Stadt «Synergien» fürs Quartier.