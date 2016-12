Das Selbstverständliche gewagt

Der Vorschlag von Thomas de Geeter Architektur für die Erweiterung des Schulhauses Seedorf erscheint städtebaulich selbstverständlich: der Bestand von Schulhaus und Mehrzweckhalle wird mit einem mittigen Neubau vervollständigt, so dass ein schön proportionierter, dreiseitig gefasster Aussenraum entsteht, der sich zur weiten Landschaft hin öffnet. Der Vergleich mit andern Projekten aber zeigt: eine Selbstverständlichkeit ist diese Lösung nicht. Dass dem prämierten Entwurf ein harmonisches Ensemble gelingt, mag zum einen an den Satteldächer und Säulenvorhallen liegen, die Alt und Neu zusammenbinden (was die dorischen Kapitelle im Berner Seeland verloren haben, wäre freilich eine andere Frage). Zum andern aber ist es Resultat eines gewagten, da in der Aufgabenstellung nicht vorgesehenen Eingriffs: dem Abbruch des bestehenden Kindergartengebäudes. Wo das Programm einen vierten Baukörper vorsah, um die zusätzlichen Klassen- und Gruppenräume unterzubringen, integriert Thomas de Geeter zusätzlich den Kindergarten in den Neubau. Dieses Vorgehen, schreibt die Jury dazu, habe sich «letztlich als überlegener konzeptioneller Ansatz herausgestellt»: Die ortsbaulichen, aussenräumlichen und betrieblichen Vorteile sowie die effizientere Flächennutzung würden den entscheidenden Unterschied ausmachen, während die Kosten für den grösseren Neubau und den Rückbau des Kindergartens durch die wiederkehrenden Einsparungen für Betrieb und Unterhalt mehr als wettgemacht würden.