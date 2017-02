Vom Volkshaus zum Apartmentturm

HHF Architekten transferieren das Neue Bauen ins 21. Jahrhundert und gewinnen gemeinsam mit Westpol Landschaftsarchitektur den Wettbewerb für das Mett-Zentrum in Biel.



Natürlich kann man den erstrangierten Entwurf von HHF Architekten über seine Volumetrie und seine Einbettung in den Kontext beschreiben. Man erkennt dann vier gestapelte und ineinander verschränkte Körper, deren jeweilige Ausrichtung auf verschiedene stadträumliche Situationen Bezug nimmt: auf den Verlauf der Strasse, auf die übergeordnete Bebbauungsstruktur oder auf den ebenfalls neu geplanten «Stadtgarten», der als begrünter Freiraum dereinst Bärenplatz und Mühlestrasse verbinden soll (die Landschaftsarchitektur des prämierten Projekts stammt von Basler Büro Westpol). Interessanter aber ist die lokalhistorische Bezugnahme, auf welche die Architekten selbst verweisen und die im untersten der vier Teilkörper explizit wird: Der kreisrunde Zylinder, der ein Café beherbergen soll, ist ein Zitat der «Rotonde» im Volkshaus, einem Wahrzeichen des Neuen Bauens genauso wie des «roten» Biels, erbaut in den Jahren 1929 bis 1932 nach Plänen des Architekten Eduard Lanz.

Der Transfer einer sozialistisch bewegten Moderne ins 21. Jahrhundert geschieht freilich nicht ohne markante Verwandlungen. Die freie Verschränkung der Körper atmet den Geist der Jetzt-Zeit, genauso wie die in unterschiedlichen Variationen durchgespielte Begrünung des Neubaus. Das Kennwort «jardin métropole» beschreibt eben nicht nur den öffentlichen Freiraum, wo in der Vorstellung der Verfasser gemeinschaftliches urban gardening betrieben werden soll, sondern auch die Pflanzbeete auf den Loggien, Balkone und Dachterrassen des Neubaus. In derselben zeitgemäss ökologischen Denkrichtung liest sich der Vorschlag einer Photovoltaik-Fassade.