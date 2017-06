«Begegnungsorte von hoher Qualität»

Liliane Haltmeier und Luise Kister gewinnen den Wettbewerb für ein Wohnhaus an der Rotbuchstrasse in Zürich-Wipkingen. Das Amt für Hochbauten hatte im Auftrag der Mieter-Baugenossenschaft Zürich fünf Teams zum Wettbewerb eingeladen; mit 16 Kleinwohnungen entsprach das bestehende Mehrfamilienhaus der Genossenschaft nicht mehr den Ansprüchen an zeitgemässe Familienwohnungen. Die Zielvorgabe, auf dem 1405 m² grossen Grundstück möglichst viele grosse Wohnungen zu realisieren, sei vom siegreichen Team «vorbildlich umgesetzt» worden, teilt die Stadt nun mit.



Das Projekt überzeugte die Jury «durch seinen architektonischen Ausdruck an der Rotbuchstrasse sowie mit gut organisierten und ansprechenden Wohnungsgrundrissen». Durch die Verwendung von ortstypischen architektonischen Elementen passe sich das Haus in seiner Erscheinung in den Kontext ein und erhalte eine entsprechende Massstäblichkeit. Neben vorgefundenen Bauelementen, so die Jury, fänden sich moderne Elemente wie grössere Fenster, das Schrägdach und die Stirnfassade, die dem Projekt «einen zeitgemässen Ausdruck» verleihen würden. Auf der Hofseite fächere sich das Volumen auf und schaffe dadurch einen Blickbezug in den grünen Hofraum sowie optimal besonnte Aussenräume. Lobend erwähnt werden auch die beiden Treppenhäuser, die sich im Gartengeschoss zu einem gemeinsamen Erschliessungsraum verbinden: Die Treppenhäuser würden so zu «Begegnungsorten von hoher Qualität».