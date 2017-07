Projekt «Svizzera 240» im Schweizer Pavillon

Text: Urs Honegger / 3.07.2017 10:08

Foto: Alessandro Bosshard, Li Tavor and Matthew van der Ploeg



Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia beauftragt das junge Architektenteam Alessandro Bosshard, Li Tavor und Matthew van der Ploeg mit der Realisierung des Schweizer Pavillons an der Architekturbiennale 2018 in Venedig. Ihr Projekt «Svizzera 240» wurde aus 81 Bewerbungen ausgewählt.



Für die 16. Ausgabe der Architekturbiennale 2018 in Venedig hat die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia im letzten Dezember einen Wettbewerb lanciert. Von den 81 eingegangenen Bewerbungen im Rahmen eines zweistufigen Wettbewerbs im selektiven Verfahren wurden fünf Kandidaturen für die zweite Runde ausgewählt. «Auf einstimmige Empfehlung der unabhängigen Biennale-Jury Architektur wird Pro Helvetia das junge Architektenteam Alessandro Bosshard, Li Tavor, und Matthew van der Ploeg mit ihrem Projekt «Svizzera 240» für die Realisierung des Schweizer Pavillons beauftragen», gibt Pro Helvetia bekannt. Die Jury habe sich beeindruckt gezeigt «von der Relevanz, Differenziertheit und Intelligenz des Projekts und ist überzeugt, dass es die Besucher der 16. Architekturbiennale in Venedig begeistern wird».



Das Projekt behandelt das Thema «Wohnungsbau». «Die Herangehensweise an typisch schweizerische Aspekte dieses Themas überrascht, amüsiert und regt zum Nachdenken an», heisst es weiter. Im Zentrum der Umsetzung des Projekts in Form einer Installation — eines architektonischen Modells nahe am menschlichen Massstab — stehe die Wahrnehmung durch den Betrachter. Bruno Giacomettis Pavillon verwandle sich in eine Wohnung und werde zu einem «Katalog» von räumlichen Möglichkeiten und inneren Stimmungen des zeitgenössischen Wohnungsbaus. «Svizzera 240» besteht aus einer Abfolge von Raumsequenzen in unterschiedlichen Massstäben. Der Besucher wird der Reihe nach durch die Sequenzen geführt und beendet den Rundgang bei einer Gesamtansicht des Modells im Innenhof.



Alle 81 Projektvorschläge sowie die Juryberichte können unter www.biennials.ch eingesehen werden.