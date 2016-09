Wie die Zeit vergeht

Text: Meret Ernst / 28.09.2016 11:50

Noch mag es etwas früh sein, sich schon über die Wahl des Kalenders 2017 Gedanken zu machen. Doch der Hinweis von Peter Olpe, der in unserer Inbox landete, macht Lust darauf. Er präsentiert zusammen mit Martin Zingg einen klassischen Wandkalender mit Sujets, die auf 12 Monatsblättern «eine Autowelt in Text und Bild» vorstellt. Die grafischen Sujets sind meilenweit entwfernt von Kalender wie sie in den Metallspinden von Automechanikern hängen. Nur wer genau hinschaut, entdeckt die Autos in den Landschaften. So könnte es sein.