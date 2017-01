Andermatt wird Audi-Land

Man kennt die Fernsehwerbung von Audi: Ein kräftiger Crossroad-Sportwagen braust durch Wind und Wetter, die Bergwelt spiegelt sich auf der Frontscheibe. Vorsprung durch Technik, heisst es dann. Doch das ist lange nicht alles. Das Projekt «Land of quattro» will Audi in den Alpen verankern. Zu den «Home of quattro»-Destinationen zählen hierzulande bislang Davos, Laax, St. Moritz, Verbier und Zermatt. Audi ist, wo das Geld ist.