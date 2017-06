Strassse nach Rom

Baba Shrimps veröffentlichen am Freitag ihr neues Album «Road To Rome».

Text: Lilia Glanzmann / 19.06.2017 12:00

Die Schweizer Popband Baba Shrimps veröffentlicht am Freitag ihr neues Album «Road To Rome». Weshalb Musik auf Hochparterre? Der Hinweis hat uns Marianne Burkhalter von Burkhalter Sumi geschickt: Teil der Band ist ihr Sohn Luca Burkhalter, seit 2012 Keyboarder und Co-Songwriter. Wer in das neue Album reinhören möchte, kann das hier tun. Empfehlenswert ist auch das Design der Webseite: Die Konzertdaten lassen sich grafisch anhand 2790 Meilen nach Rom mitverfolgen.