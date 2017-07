Je nach Presseverteiler füllt sich die Mailbox mit wunderlichen Neuigkeiten. Unter dem Betreff «Stars in Ferienlaune!» schreibt uns die Bildagentur Dukas: «Ob auf Ibiza, auf Sardinien, in Miami, auf Mykonos oder in St. Tropez, überall tummeln sich die Stars, wenn die Temperaturen steigen. Auf der Yacht, am Strand, beim Jetski oder auf dem Flyboard geniessen die Schönen und Reichen ihre Quality-Time mit der Familie, mit Freunden oder ganz solo.» So will uns die Agentur die nächsten Wochen online täglich auf dem Laufenden halten, wer welche Bräune erreicht hat oder schon zu lange an der Sonne gelegen hat. Wir sind gespannt und wetten für den besten Teint auf Michelle Hunziker.