Von Hand gemacht

Text: Lilia Glanzmann / 21.08.2017 08:40

Kaolin ist der Rohstoff, aus dem unter anderem Waschtische oder Toiletten gefertigt werden. Zu ihrem 125-Jahr-Jubiläum hat Keramik Laufen mit Beda Achermann und Marc Comes eine «Ode an das Kaolin» verfilmt. In Laufen werden pro Jahr an die 300'000 Keramikstücke produziert – der Film zeigt sinnlich, wie vom Giessen bis zum Verpacken im Werk von Keramik Laufen bis heute ein Grossteil der Produktionsschritte von Hand passiert.