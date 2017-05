Mr. Brainwash

Text: Lilia Glanzmann / 22.05.2017 12:00

Eine besonders skurrile Idee erreichte uns vergangenen Freitag per E-Mail: «You can sit on my brain», lädt Industriedesigner Daniel Rohr in seinem Presseversand. Mit seiner Skulptur «Brain» will er die Natur des Menschen feiern. Dafür hat er sich in einen Magnetresonanztomographen gelegt und aus den Bildern seines Hirns schliesslich eine 50 Zentimeter hohe, 59 Zentimeter tiefe und 80 Zentimeter lange Hirn-Skulptur aus Polyurethan gefertigt, die man für 2950 Euro inklusive Versandkosten bestellen kann. Hier gibt das entsprechende «Making of» zu sehen. Warum sich genau sich nun aber jemand auf Daniel Rohrs Hirn setzen sollte, bleibt uns leider auch nach dem Film unklar.