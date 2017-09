More from DimoreStudio

Text: Meret Ernst / 4.09.2017 11:55

Mit den Milanesern DimoreStudio eröffnet morgen der Salon für Design «Brand New World» im Seefeld seine Tore. Die Galerie will von nun an zeitgenössisches Design vorstellen, ein Name für das Pogramm gibt es auch schon: «Make Love / Not Work!» Damit wollen die beiden serbischen Unternehmer und Gründer der Belgrade Design Week Vesna und Jovan Jelovac nichts weniger als die «Weltmeister des Design» vorstellen, die neben Milano aus London, New York, Miami, LA, Paris, Brüssel, Berlin, Wien, Istanbul, Madrid, Barcelona, Tel Aviv, Rio und aus der Schweiz stammen. Wir sind gespannt.