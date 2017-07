Liquidiert

Text: Lilia Glanzmann / 17.07.2017 10:43

Jawbone war eines der ersten Design Ventures des Westschweizers Designer Yves Béhar, der in San Francisco lebt. Das Unternehmen bietet tragbare Produkte wie Kopfhörer, Armband oder Uhr, die über Software und Smartphone-Apps kabellose Kommunikation oder das Aufzeichnen persönlicher Daten erlauben. Am besten bekannt ist das Fitnessarmband ‹Jawbone Up›. Nun lesen wir: Die Firma befinde sich in Liquidation und werde in ein neues Start-up namens ‹Jawbone Health› überführt. Kreativdirektor Yves Behar hat bisher abgelehnt zu kommentieren, ob er weiterhin involviert sein wird, bleibt unklar. Wir bleiben dran.