Intergalaktisch

Text: Lilia Glanzmann / 12.12.2016 12:00

In wenigen Tagen kommt der neue Star Wars Film in die Kinos. Diese Tatsache nutzen René Odermatt und Mario Frank, um uns über ihr Projekt «Piu» zu informieren: Seit bald einem Jahr gestalten sie jede Woche eine neue Laserpistole. Das, um sich damit auseinander zu setzen, was mit einem Objekt passieret, wenn es immer wieder aufs Neue entworfen wird. «Die Laserpistole als Objekt bringt etwas mit sich, was ziemlich selten im Produktdesign ist: Sie kann losgelöst von jeglicher Rationalität und Technologie gestaltet werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind praktisch unendlich», sagt René Odermatt. Einige der bisher veröffentlichten Designs haben einen kunst- oder designhistorischen Bezug, andere sind rein gestalterische Fingerübungen, wieder andere greifen ein aktuelles Thema im Weltgeschehen auf. Kurz: «Die Pistolen dürfen alles sein, nur nicht Kriegswaffen.» Im Rahmen von Gastauftritten geben sie die Aufgabe zudem jedes fünfte mal an einen Gast ab. So gibt es in ihrer Sammlung bereits Entwürfe von Alfredo Häberli, Julian Zigerli oder dem Illustrator Thomas Ott. Seit neustem gibt es alle Entwürfe gesammelt hier zu betrachten, bis jetzt sind es 62 Modelle und es werden laufen mehr.