himbeerrot und nebelgrau

Die Idee zu ihrer Fahrradtasche «Ando» hatten Nina Eigenmann und Iris Durot schon während ihres Designstudiums, und zwar weil sie vergebens nach einer Fahrradtasche suchten, die sie nicht an ein Quer-durch-Australien-mit-dem-Velo-Abenteuer erinnern sollte – wir berichteten in unserer März-Ausgabe vor drei Jahren. Nun gibt es die Taschen auch mit himbeerroten und nebelgrauen Griffen, schreiben uns die Designerinnen. Weil uns die Idee der schlichten Taschen, die sich an ihren Traggriffen miteinander verbinden und im Nu auf den Gepäckträger klemmen lassen auch heute noch gefällt, machen wir gerne auf die neuen Farben aufmerksam.