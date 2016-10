Geschichten erzählen

Seit September bietet der Concept Store Stories an der Zürcher Sihlfeldstrasse 56 eine neue Plattform für lokale Designer. Auf hundert Quadratmeter präsentieren über zwanzig Labels ihre Produkte. Das Projekt funktioniert nicht mittels üblicher Margen sondern als «Shop in Shop», bei dem sich Marken je nach Bedarf einmieten. Ergänzt wir das Programm durch Workshops über pflanzliches Färben oder Buchbinderei. Stories zeigt einmal mehr, in welche Richtung sich der Detailhandel zukünftig bewegen muss: Mehr Geschichten, gute Produkte und ein attraktives Begleitprogramm – so bleibt der Online-Shop zwar praktisch, aber nicht vergleichbar.